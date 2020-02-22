Нацотбор на "Евровидение 2020": Где и когда смотреть финал онлайн

22 февраля состоится финал Нацотбора Украины на "Евровидение 2020", в котором примут участие 6 конкурсантов.

Нацотбор на "Евровидение 2020": Где и когда смотреть финал instagram.com/stbua

В субботу, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора Украины на песенный конкурс “Евровидение 2020“ . В прямом эфире телеканалов СТБ и UA: Перший покажут выступления всех финалистов.

Читай также: “Евровидение 2020“: Украина вылетела из ТОП-10 рейтинга букмекеров

В роли ведущего Нацотбора вновь выступит Сергей Притула. А ведущим бэкстейджа станет Владимир Бирюков.Оценивать выступления участников финала будут певец Андрей Данилко, исполнительница Тина Кароль и генеральный директор “Хіт ФМ“ Виталий Дроздов.

По результатам двух полуфиналов Нацотбора в финал прошли следующие исполнители:

1. ​KRUTЬ

2. Jerry Heil

3. Go-A

4. David Axelrod

5. KHAYAT

6. TVORCHI

Финалисты Нацотбора instagram.com/eurovision.ua

Кроме конкурсантов на сцене Нацотбора выступят победительница “Евровидения 2016“ Джамала и нынешние судьи проекта - Тина Кароль и Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Смотрите выступления финалистов в полуфиналах украинского Нацотбора на “Евровидение 2020“:

KRUTЬ

Go-A

Jerry Heil

​

KHAYAT

David Axelrod

TVORCHI

Напомним, ранее стало известно, в каком полуфинале выступит представитель Украины на “Евровидении 2020“ в Нидерландах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.