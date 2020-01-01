Узнайте, что выбирает Юлия Панкова.

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Ведущая программы “Ревизор“ на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рассказала, какими кухонными приспособлениями она пользуется

Превратить приготовление пищи в развлечение несложно. Рецепт изобретен – необходимо лишь приобрести кухонные гаджеты. Именно они и облегчат вам все процессы готовки.

Гаджет №1: сушилка

– Я обожаю салаты из зелени, – говорит Юля. – И часто готовлю их дома. Чтобы листья рукколы, салата, «айсберга» оставалось хрустящим после мытья – необходимо их хорошо высушить. Конечно, можно воспользоваться бумажными полотенцами. Но теперь есть специальная ручная сушилка, которая поможет за несколько минут избавиться от воды на листьях.

Гаджет №2: блендер

А еще Юля любит готовить разнообразные крем-супы. Летом она часто делает гаспаччо из спелых помидоров. Чтобы получилась идеальная консистенция супа, необходимо хорошо измельчить томаты. Лучше всего это сделает блендер.

– Просто незаменимое устройство у меня на кухне, – говорит ведущая. – Блендер еще использую для взбивания творога. Ведь для сырников должна быть совершенная творожная масса.



Блендер и весы: ведущая "Ревизора" показала любимые кухонные гаджеты Пресс-служба

Гаджет №3 комбайн

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Тугое тесто для пасты Юля уже давно не замешивает собственноручно. Для этого она использует кухонный комбайн.

– Не сомневайтесь при покупке многофункционального комбайна, – рассказывает Юля. – Поверьте, он существенно облегчает сложные процессы приготовления блюд.

Гаджет №4: весы

Ведущая признается, что она никогда не начинает готовить кондитерские изделия без настольных весов.

– Для выпечки важно учесть все до грамма, – говорит девушка. – Поэтому я всегда тщательно все взвешиваю по несколько раз. Ведь, если взять немного больше какого-то ингредиента, блюдо может не получиться.

Конечно же, украшением кухонных поверхностей Юлии являются и различные мелкие гаджеты: цветные силиконовые лопатки, приспособления для чистки овощей и ножи для резки фруктов.

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