Блендер и весы: ведущая "Ревизора" показала любимые кухонные гаджеты
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Ведущая программы “Ревизор“ на Новом канале, кулинар Юлия Панкова рассказала, какими кухонными приспособлениями она пользуется
Превратить приготовление пищи в развлечение несложно. Рецепт изобретен – необходимо лишь приобрести кухонные гаджеты. Именно они и облегчат вам все процессы готовки.
Гаджет №1: сушилка
– Я обожаю салаты из зелени, – говорит Юля. – И часто готовлю их дома. Чтобы листья рукколы, салата, «айсберга» оставалось хрустящим после мытья – необходимо их хорошо высушить. Конечно, можно воспользоваться бумажными полотенцами. Но теперь есть специальная ручная сушилка, которая поможет за несколько минут избавиться от воды на листьях.
Гаджет №2: блендер
А еще Юля любит готовить разнообразные крем-супы. Летом она часто делает гаспаччо из спелых помидоров. Чтобы получилась идеальная консистенция супа, необходимо хорошо измельчить томаты. Лучше всего это сделает блендер.
– Просто незаменимое устройство у меня на кухне, – говорит ведущая. – Блендер еще использую для взбивания творога. Ведь для сырников должна быть совершенная творожная масса.
Гаджет №3 комбайн
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Тугое тесто для пасты Юля уже давно не замешивает собственноручно. Для этого она использует кухонный комбайн.
– Не сомневайтесь при покупке многофункционального комбайна, – рассказывает Юля. – Поверьте, он существенно облегчает сложные процессы приготовления блюд.
Гаджет №4: весы
Ведущая признается, что она никогда не начинает готовить кондитерские изделия без настольных весов.
– Для выпечки важно учесть все до грамма, – говорит девушка. – Поэтому я всегда тщательно все взвешиваю по несколько раз. Ведь, если взять немного больше какого-то ингредиента, блюдо может не получиться.
Конечно же, украшением кухонных поверхностей Юлии являются и различные мелкие гаджеты: цветные силиконовые лопатки, приспособления для чистки овощей и ножи для резки фруктов.
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