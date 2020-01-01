Звезда "Шерлока" Мартин Фримен признался, что поднимал руку на детей

Исполнитель роли Джона Ватсона заявил, что бил дочь и сына.

Британский актер Мартин Фримен, известный по ролям Джона Ватсона в сериале “Шерлок“ и Бильбо Бэггинса в трилогии “Хоббит“, признался, что не является идеальным отцом.

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Так, в интервью изданию The Sunday Times 48-летний артист заявил, что бил своих детей и называл их “маленькими выродками“.

“Я шлепнул их дважды, а маленькими выродками называл более двух раз. К тому же был слишком нетерпеливым и находился на пределе своих сил... Я всегда открыто говорил о свои родительских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь“, - поделился Мартин.

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Актер рассказал, что не гордится тем, что поднимал руку на дочь Грэйс и сына Джо. Отметим, что матерью детей Фримана является еще одна звезда сериала “Шерлок“, английская актриса Аманда Аббингтон. Пара прожила в фактическом браке 16 лет.

“Очевидно, что это плохая идея поднимать руку на детей. Но бывают моменты, когда родители делают что-то неправильно. И когда детям будет по 20, они точно спросят, почему я это сделал. Я совсем не горжусь своим поступком. И что сделано – то сделано. Но я никогда этого не повторю. Это не является нормой в нашей семье“, - признался артист.

Мартин Фримен и Аманда Аббингтон Getty Images

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