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Звезда "Шерлока" Мартин Фримен признался, что поднимал руку на детей

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Исполнитель роли Джона Ватсона заявил, что бил дочь и сына.
Звезда "Шерлока" Мартин Фримен признался, что поднимал руку на детей
Звезда "Шерлока" Мартин Фримен признался, что поднимал руку на детей
Getty Images

Британский актер Мартин Фримен, известный по ролям Джона Ватсона в сериале “Шерлок“ и Бильбо Бэггинса в трилогии “Хоббит“, признался, что не является идеальным отцом.

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Так, в интервью изданию The Sunday Times 48-летний артист заявил, что бил своих детей и называл их “маленькими выродками“. 

“Я шлепнул их дважды, а маленькими выродками называл более двух раз. К тому же был слишком нетерпеливым и находился на пределе своих сил... Я всегда открыто говорил о свои родительских недостатках. Не уверен, что кричу больше, чем другие люди, но уж точно чаще в этом признаюсь“, - поделился Мартин.

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Актер рассказал, что не гордится тем, что поднимал руку на дочь Грэйс и сына Джо. Отметим, что матерью детей Фримана является еще одна звезда сериала “Шерлок“, английская актриса Аманда Аббингтон. Пара прожила в фактическом браке 16 лет.

“Очевидно, что это плохая идея поднимать руку на детей. Но бывают моменты, когда родители делают что-то неправильно. И когда детям будет по 20, они точно спросят, почему я это сделал. Я совсем не горжусь своим поступком. И что сделано – то сделано. Но я никогда этого не повторю. Это не является нормой в нашей семье“, - признался артист.

Мартин Фримен и Аманда Аббингтон
Мартин Фримен и Аманда Аббингтон
Getty Images

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Теги: Мартин Фримен, Шерлок, хоббит
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Источник: Ivоna bigmir)net

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