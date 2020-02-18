Как ни старались создатели проекта "смягчить" знакомство участниц, самый жесткий сезон реалити Нового канала начался с полного треша.

Разбитые лица и горшки: как "пацанки" в Пирогово гуляли (фото) Пресс-служба

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Чтобы “пацанки“ не узнавали друг друга “с ноги и с кулаков“, в четвертом сезоне для знакомства их разделили на две группы. Семь участниц отправили окультуриваться в галерею, остальные восемь впервые увидели друг друга в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины “Пирогово“.

Девчонки могли бы заскучать на экскурсии, но не тут-то было. Каждая из участниц принесла с собой “горючее“. 19-летняя Юля #Бандитка Чигринец спрятала “запасы“ в чайник, кто-то разбавил алкоголь в бутылке с газировкой, но многие даже не скрывали, что прихватили с собой крепкие напитки.

Под действием алкоголя девочки настолько тесно раззнакомились, что начали бушевать. Юля #Бандитка Чигринец устроила мордобой, Вика #Синяк Кошутина танцевала тверк под народные мотивы, а Маша #Стрипуха Переселкина обнажила прелести во время танца.

– Если бы не музыканты, я бы не прониклась украинской культурой, – говорит Маша. – Но оказалось, что украинская музыка хорошо “зажигает“.

Потом “пацанкам“ вовсе “снесло крышу“. Они начали крушить экспонаты музея.

– Зачем мне был этот кувшин, я не знаю, – говорит Юля, которая его разбила. – У моей бабули такой же дом был и кувшины. Видимо, напомнило мне тяжелое детство.

Так бы и дальше дебоширили девочки в пьяном угаре, если бы работники музея не попросили их с вещами на выход. Какие убытки понесли все участники тесного знакомства – смотри в фоторепортаже.



Реалити “Від пацанки до панянки“ – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, что проект Нового канала номинирован на престижную премию.

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