В День влюбленных Babyphotostars устроили детям праздник

Все начинается с любви. Любовь, наш главный источник вдохновения. Стимул к развитию и улучшению окружающего мира. Чувство, которому мы способны научить подрастающее поколение. С целью провести больше времени с родными и близкими, в кругу друзей, ТРЦ Art Mall и продюсерский центр Babyphotostars создали настоящий праздник любви. Главные герои мероприятия - юные Купидоны, вдохновляли родных и гостей разнообразием происходящего на сцене.

Ребята демонстрировали яркие образы детской брендовой одежды от ведущих ТМ, выступали с авторскими номерами, показывали танцевальные и акробатические элементы, пели...

Малыши разгадывали загадки и ребусы от ведущей праздника, всей семьей участвовали в квестах, мастер-классах, выигрывали памятные подарки от постоянных партнеров Nature House и HIRUDO DERM Atopi Program. В шоу мыльных пузырей принимали участие все желающие. Огромные шары не оставили равнодушными самых серьезных и ответственных среди участников праздника - маму и папу).

Специально приглашенными гостями мероприятия стали группа ON I ONA. Родители пели вместе с дуэтом, уже успевший полюбиться многим хит «Вода» (Не такi, як всi), а дети отрывались в танце под запоминающийся музыкальный ритм.

Все, что должно исходить от нас - ради и во имя любви. Вкладывая частичку себя в самое малое, что можно создать, мы обречены на успех. Чему нужно, на собственном примере, учить подрастающее поколение - вдохновлять и вдохновляться!

Все починається з любові. Любов, наше головне джерело натхнення. Стимул до розвитку і поліпшенню навколишнього світу. Почуття, з яким ми здатні навчити підростаюче покоління. З метою провести більше часу з рідними та близькими, в колі друзів, ТРЦ Art Mall і продюсерський центр Babyphotostars створили справжнє свято любові. Головні герої заходу - юні Купідони, надихали рідних і гостей різноманітністю, що відбувалася на сцені.

Хлопці демонстрували яскраві образи дитячого брендового одягу від провідних ТМ, виступали з авторськими номерами, показували танцювальні та акробатичні елементи, співали ...

Малюки розгадували загадки і ребуси від ведучої свята, всією сім'єю брали участь в квестах, майстер-класах, вигравали пам'ятні подарунки від постійних партнерів Nature House і HIRUDO DERM Atopi Program. У шоу мильних бульбашок брали участь всі бажаючі. Величезні кулі не залишили байдужими найсерйозніших і відповідальних серед учасників свята - маму і тата).

Спеціально запрошеними гостями заходу стали група ON I ONA. Батьки співали разом з дуетом, що вже встиг полюбитися багатьом хіт «Вода» (Не такi, як всi), а діти відривалися в танці під незабутній музичний ритм.

Все, що має виходити від нас - заради і в ім'я любові. Вкладаючи частинку себе в найменше, що можна створити, ми приречені на успіх. Чому потрібно, на власному прикладі, вчити підростаюче покоління - надихати й надихатися!

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине