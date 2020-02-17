Травму получила экс-участница "Супермодели по-украински" Влада Роговенко, которая пришла изменить жизнь на еще одно реалити Нового канала – "Від пацанки до панянки".

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Жизнь участницы модельного проекта не такая безоблачная, как может показаться. Вместо бесконечных показов, дефиле и позирований для модных глянцев – одиночество, алкоголь и наркотики. Чтобы вычеркнуть все это из своей жизни, финалистка “Супермодели по-украински“ пришла в Школу леди. Но в первый же день на проекте, танцуя пьяной на столе, Влада Роговенко сломала руку.

– Я люблю танцевать на столах. И в каком бы состоянии ни была, никогда себе ничего не повредила, – объясняет участница четвертого сезона “Від пацанки до панянки“. – Но на этот раз нас было много, и я не рассчитала – сделала шаг назад и упала на руку.

"Пацанка" сломала руку в первый день проекта Пресс-служба

– Я говорила в “скорой“, чтобы быстренько выравнивали руку, потому что мне нужно идти, – с улыбкой рассказывает “пацанка“. – Начались выяснения. Врачи вызвали полицию. Потом приехала еще одна «скорая». В общем, обманули меня, сказав, что загипсуют и отпустят, а сами продержали два дня.

О том, что сломала конечность, Влада поняла не сразу – из-за огромного количества алкоголя боли она не почувствовала.

Вернется ли Влада на проект после такой травмы? Смотрите 17 февраля в 19:00 в реалити “Від пацанки до панянки“ на Новом канале!

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