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Финалиста Нацотбора David Axelrod заподозрили в плагиате - видео

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Конкурсная песня артиста David Axelrod напоминает пользователям Сети известный американский трек 1988 года.
Финалиста Нацотбора David Axelrod заподозрили в плагиате - видео
Финалиста Нацотбора David Axelrod заподозрили в плагиате - видео
facebook.com/DavidAxelrod.Official

В субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на “Евровидение 2020“, во время которого были названы имена всех финалистов. Ими стали KRUTЬ, Go-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

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Однако уже на следующий день пользователи Сети обнаружили, что конкурсная песня одного из участников финала Нацотбора напоминает трек 32-летней давности известной американской группы.

Так, песня исполнителя David Axelrod “HORIZON“, по мнению интернет-юзеров, очень похожа на хит музыкального коллектива Chicago - “I Do not Wanna Live Without Your Love“ 1988 года.

David Axelrod - HORIZON: слушать песню онлайн

Chicago - I Do not Wanna Live Without Your Love: смотреть клип онлайн 

Посмотреть результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“ можно здесь.

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Теги: Дэвид Аксельрод, Нацотбор Евровидение 2020, Нацотбор на Евровидение-2020 в Украине, Евровидение 2020, плагиат
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Источник: Ivоna bigmir)net

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