Финалиста Нацотбора David Axelrod заподозрили в плагиате - видео

Конкурсная песня артиста David Axelrod напоминает пользователям Сети известный американский трек 1988 года.

В субботу, 15 февраля, состоялся второй полуфинал Нацотбора на “Евровидение 2020“, во время которого были названы имена всех финалистов. Ими стали KRUTЬ, Go-A, Jerry Heil, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Однако уже на следующий день пользователи Сети обнаружили, что конкурсная песня одного из участников финала Нацотбора напоминает трек 32-летней давности известной американской группы.

Так, песня исполнителя David Axelrod “HORIZON“, по мнению интернет-юзеров, очень похожа на хит музыкального коллектива Chicago - “I Do not Wanna Live Without Your Love“ 1988 года.

David Axelrod - HORIZON: слушать песню онлайн

Chicago - I Do not Wanna Live Without Your Love: смотреть клип онлайн

Посмотреть результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“ можно здесь.

