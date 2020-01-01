Бывшая девушка принца Гарри совершила самоубийство

Британскую ведущую Кэролайн Флэк нашли мертвой.

Ведущая британского вокального проекта “X Factor“ и реалити-шоу “Остров любви“ Кэролайн Флэк покончила с собой. Об этом пишет The Sun со ссылкой на адвоката семьи Флэк.

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В публикации отмечается, что 40-летнюю знаменитость нашли мертвой в ее лондонской квартире. СМИ также сообщает, что в марте Кэролайн должна была предстать перед судом. Ее обвинили в нанесении телесных повреждений своему бойфренду, 27-летнему Льюису Бертону.

Напомним, что в 2009 году Кэролайн Флэк состояла в романтических отношениях с внуком британской королевы Елизаветы II, принцем Гарри. Пара познакомилась через общих друзей. Однако роман длился не долго. Член королевской семьи и телезвезда расстались, как только СМИ узнали об их отношениях.

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри Меган Маркл нашла работу в канадском реалити-шоу.

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