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Бывшая девушка принца Гарри совершила самоубийство

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Британскую ведущую Кэролайн Флэк нашли мертвой.
Бывшая девушка принца Гарри совершила самоубийство
Бывшая девушка принца Гарри совершила самоубийство
instagram.com/carolineflack

Ведущая британского вокального проекта “X Factor“ и реалити-шоу “Остров любви“ Кэролайн Флэк покончила с собой.  Об этом пишет The Sun со ссылкой на адвоката семьи Флэк.

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В публикации отмечается, что 40-летнюю знаменитость нашли мертвой в ее лондонской квартире. СМИ также сообщает, что в марте Кэролайн должна была предстать перед судом. Ее обвинили в нанесении телесных повреждений своему бойфренду, 27-летнему Льюису Бертону.

Напомним, что в 2009 году Кэролайн Флэк состояла в романтических отношениях с внуком британской королевы Елизаветы II, принцем Гарри. Пара познакомилась через общих друзей. Однако роман длился не долго. Член королевской семьи и телезвезда расстались, как только СМИ узнали об их отношениях.

Ранее сообщалось, что жена принца Гарри Меган Маркл нашла работу в канадском реалити-шоу.

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Теги: принц Гарри, Кэролайн Флэк
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Источник: Ivоna bigmir)net

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