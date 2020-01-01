Элтон Джон отменил концерт из-за состояния здоровья

У певца отказал голос во время концерта.

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Сэр Элтон в это воскресенье выступал на стадионе “Маунт Смарт“ в Окленде. Во время концерта певец потерял голос и заплакал прямо на сцене.

Оказывается, у Элтона Джона выявили болезнь, о чем он узнал перед самим концертом.

Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на сегодняшнем концерте в Окленде. Мне сегодня поставили диагноз «пневмония». Я играл и пел от всего своего сердцем, пока мой голос не иссяк. Я разочарован, глубоко расстроен и извиняюсь. Я отдал все, что имел. Большое спасибо за вашу необычайную поддержку и всю любовь, которую вы проявили ко мне во время сегодняшнего выступления. Я вам бесконечно благодарен, - написал артист в социальной сети.

Известно, что в середине концерта Элтона проверил врач и даже несмотря на болезнь музыкант смог исполнить несколько песен. Однако в итоге его голос не выдержал, и он заплакал прямо при всех под громкие аплодисменты публики.

Ранее мы писали, что черновик песни Элтона Джона продали за 240 тысяч долларов.

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