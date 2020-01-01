Певица прокомментировала слухи о ее беременности.

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Украинская певица и тренер шоу “Голос країни 10“ Настя Каменских раскрыла подробности совместной жизни с Потапом. Звезда также прокомментировала слухи о своей беременности.

В интервью для программы “Светская жизнь“ NK рассказала, что даже на отдыхе ей не лень наряжаться, краситься каждый вечер, потому что она это делает в первую очередь для любимого мужа Потапа.

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Также она поделилась тем, как они с мужем договариваются в проекте “Голос країни“. Каменских отмечает, что страсть между ней и супругом есть и она не угасла, а иногда даже летают тарелки:

Мы же два Тельца, мы можем поспорить. Могу сказать, что сейчас у нас настолько есть уважение друг к другу, что в нас уже не бывает такого. Иногда летела и посуда, конечно. Ну слушайте, это страсть.

Поклонники звезды давно ждут новость о ее беременности и выискивают признаки интересного положения, периодически приписывая ей роль будущей мамы.

Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной - это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько - год, два, три, не знаю, - призналась Настя.

Ранее NK представила горячий клип на песню Lollipop.

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