Сергей Притула поделился мыслями о втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение"

Шоумен в третий раз стал ведущим конкурса.

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Известный ведущий, актер и шоумен Сергей Притула, который обвинил Тину Кароль в подсуживании, прокомментировал второй полуфинал Нацотбора на “Евровидение 2020“, который состоялся 15 февраля. Отметим, что артист уже в третий раз становится ведущим конкурса.

После вчерашнего эфира Притула отметил, что второй эфир был богат на сильные голоса.

Вот это был полуфинал! Великолепная “заруба“ сильных артистов! – написал ведущий в соцсети.

Сергей добавил, что уже в следующую субботу, 22 февраля, вся страна узнает своего представителя на “Евровидении 2020“, которое пройдет в Роттердаме.

Напомним, в финал Национального отбора прошли: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Ранее мы публиковали результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“.

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