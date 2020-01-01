Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сергей Притула поделился мыслями о втором полуфинале Нацотбора на "Евровидение"

Комментариев: 0
Шоумен в третий раз стал ведущим конкурса.
Сергей Притула
Сергей Притула
Instagram

Читай также: The Hardkiss выступили на Нацотборе на “Евровидение 2020“

Известный ведущий, актер и шоумен Сергей Притула, который обвинил Тину Кароль в подсуживании, прокомментировал второй полуфинал Нацотбора на “Евровидение 2020“, который состоялся 15 февраля. Отметим, что артист уже в третий раз становится ведущим конкурса.

После вчерашнего эфира Притула отметил, что второй эфир был богат на сильные голоса.

Вот это был полуфинал! Великолепная “заруба“ сильных артистов! – написал ведущий в соцсети.

Сергей добавил, что уже в следующую субботу, 22 февраля, вся страна узнает своего представителя на “Евровидении 2020“, которое пройдет в Роттердаме.

Напомним, в финал Национального отбора прошли: Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Ранее мы публиковали результаты второго полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Сергей Притула, Нацотбор на Евровидение 2020, ведущий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь