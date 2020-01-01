Бэк-вокалистка Олега Винника заговорила о сольной карьере

Таюне призналась, что Олег Винник пишет для нее песни.

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Бэк-вокалистка популярного украинского певца Олега Винника Таюне, призналась, мечтает ли о сольной карьере. Она также отметила, что заменить ее кем-то другим для Олега будет сложно.

Так, в интервью для “Светской жизни“ Таюне рассказала, что даже не думала заниматься сольной карьерой. Ей гораздо важнее выходить на сцену и доносить те песни, которые Олег создает для нее.

Я вообще даже не мечтала, честно скажу. Правда. Вот все думают, видимо, что я к этому стремлюсь, у меня такое желание. Не было. Единственное, почему я хочу идти на сцену, я хочу донести те песни, которые написал Олег для меня и я хочу, чтобы они их услышали, потому что они достойны внимания и они реально красивые. А есть еще новые песни, то они вообще шедевральны. Не дождусь того момента, чтобы их показать, - рассказала вокалистка.

Она она подчеркнула, что была и остается единственной бэк-вокалисткой Винника и никого на это место не допустит.

Я постараюсь так, что заменю всех, - решительно сказала Таюне.

Ранее Олег Винник заявил о намерении прекратить свою деятельность.

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