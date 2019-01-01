Умерла актриса из "Секса в большом городе"
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Американская актриса Линн Коэн умерла в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на ее близких. Причина смерти и дата похорон пока не разглашаются.
Известно, что актриса ушла из жизни у себя дома, 14 февраля.
Линн Коэн снималась в сериале «Секс в большом городе», где играла украинку Магду, работавшей у одной из главных героинь Миранды. У Коэн также были роли в сериалах “Закон и порядок“, “Полиция Нью-Йорка“, “Мастер не на все руки“ и “Удивительная миссис Мейзел“. Зрители также могли видеть актрису во второй части трилогии “Голодных игр“ в 2013 году.
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