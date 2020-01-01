Кэти Перри показала эксклюзивные кадры с помолвки: фото

Певица обручилась год назад.

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Известная певица Кэти Перри в прошлом году обручилась с Орландо Блумом. Актер сделал предложение любимой в День святого Валентина. В своем Инстаграм артистка впервые опубликовала трогательные кадры.

Знаменитый актер сделал предложение любимой на борту вертолета и устроил масштабную вечеринку в Лос-Анджелесе после того, как услышал заветное “да“. От любимого Кэти Перри получила кольцо с бриллиантом в четыре карата, стоимость которого оценивается в пять миллионов долларов.

Год назад я сказала “да“ жизни, любви и эволюции.. И нам, конечно, никогда не скучно, – подписала публикацию звезда.

Напомним, что накануне Орландо Блум сделал татуировку с именем сына, в которой нашли ошибку.

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