Дмитрий Комаров рассказал, какой сюрприз сделал жене 14 февраля

Ведущий поделился теплым снимком в Инстаграм.

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Телеведущий популярного тревел-проекта “Мир наизнанку“ Дмитрий Комаров, который тайно женился на журналистке и модели Александре Кучеренко, рассказал, что подарил своей супруге в День всех влюбленных.

На странице в Инстаграм Комаров поздравил всех своих поклонников с Днем влюбленных и признался, что верит в судьбу, ведь череда событий привела его ко встрече с Александрой.

С днем любви! Берегите ее, держите крепко и цените. А если еще не встретили – даже не сомневайтесь, что ваша любовь вас уже ждет, и в нужное время, в нужном месте, независимо от вашего желания, стремления и настроения, вы обязательно встретитесь. Я верю, что найти спутника жизни – это судьба, – написал ведущий.

Так, в День влюбленных телеведущий сделал особый сюрприз любимой жене. Дмитрий Комаров организовал для Александры Кучеренко отдых в Стамбуле и сообщил о поездке только в день выезда. Влюбленные проведут в Турции уикенд, после чего вернутся к обыденной жизни в столице. Сейчас в сети появилось романтическое фото Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко, которое очаровало поклонников.

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Ранее супруга Комарова в стильном наряде похвасталась необычной премией.

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