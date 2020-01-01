Робби Уильямс в четвертый раз стал папой
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Робби Уильямс и Айда Филд стали родителями в четвертый раз. Важной новостью звездные родители поделились в Инстаграм. У них родился мальчик.
Найди разницу... В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом... Бо Бенедикт Энтони Уильямс, - Айда, опубликовав в соцсетях трогательный снимок с изображением четырех пар детских ног.
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Айди и Робби уже воспитывают 7-летнюю Теодору, 5-летнего Чарлтона и годовалую Колетт. Жена певца сообщила, что благодарна за появление сына суррогатной матери. Отметим, что эта же суррогатная мать выносила для пары малышку Коко.
Недавно телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о партнерских родах. Летом прошлого года он и его жена Инна стали родителями во второй раз.
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