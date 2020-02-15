Катя Осадчая умилила сеть фото с Юрием Горбуновым

Ведущая поздравила супруга с Днем всех влюбленных.

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В День святого Валентина Катя Осадчая растрогала сеть совместными фото со своим знаменитым супругом Юрием Горбуновым. Ведущего знаменитость поздравила с праздником на своей странице в Инстаграм.

На фотографиях супруги изображены на различных светских мероприятиях и в путешествиях.

Любовь - это не один день в году, это ежедневная радость. Пусть в вашем сердце День святого Валентина живет круглый год. А сегодня пусть будет еще одним хорошим поводом тысячу раз сказать “я тебя люблю“ Горбунов Юрий, - написала в посте Катя.

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Юрий в свою очередь также поздравил любимую, опубликовав совместный снимок с ней.

С Днем Святого Валентина! Только любовь управляет миром! Цените ее!, - подписал фото артист.

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Ранее Катя Осадчая показала редкое фото сына.

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