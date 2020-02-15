Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Катя Осадчая умилила сеть фото с Юрием Горбуновым

Комментариев: 1
Ведущая поздравила супруга с Днем всех влюбленных.
Катя Осадчая умилила сеть фото с Юрием Горбуновым
Катя Осадчая умилила сеть фото с Юрием Горбуновым
Instagram

Читай также: Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая призналась, какие парни ей нравятся

В День святого Валентина Катя Осадчая растрогала сеть совместными фото со своим знаменитым супругом Юрием Горбуновым. Ведущего знаменитость поздравила с праздником на своей странице в Инстаграм.

На фотографиях супруги изображены на различных светских мероприятиях и в путешествиях.

Любовь - это не один день в году, это ежедневная радость. Пусть в вашем сердце День святого Валентина живет круглый год. А сегодня пусть будет еще одним хорошим поводом тысячу раз сказать “я тебя люблю“ Горбунов Юрий, - написала в посте Катя.

Instagram

Читай также: Хейли Бибер показала архивные фото со свадьбы с Джастином

Юрий в свою очередь также поздравил любимую, опубликовав совместный снимок с ней. 

С Днем Святого Валентина! Только любовь управляет миром! Цените ее!, - подписал фото артист. 

Instagram

 

Ранее Катя Осадчая показала редкое фото сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Катя Очадчая, Юрий Горбунов, звездные пары
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.02.2020, 11:30
Оценка:  0
гость
Признавайтесь, меня одну не "умилила" эта пара? Чтобы умиляться, нужно любить этих двоих, а мне не нравится ни Осадчая, ни Горбунов. Одна с мужским голосом и грубой внешностью, другой-шустрый, как веник, всюду скачет, всюду ведёт. Как Фигаро.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь