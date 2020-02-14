Юлия Панкова 14 февраля стала обладательницей собственной звезды на небе.

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Сегодня даже в воздухе пахнет любовью. Ведь все влюбленные празднуют самый романтичный праздник в году – День святого Валентина. А страницы в соцсетях пестрят фотографиями с валентинками и цветами. Банальные подарки, скажете вы? Тогда эта love story для вас!

Ведущая “Ревизора“ на Новом канале Юлия Панкова рассказала нам о романтическом поступке ее бывшего парня.

– В студенческие годы я встречалась с парнем, – говорит Юля. – Всегда получала от него интересные подарки. И 14 февраля он меня поразил. Только представьте, парень подарил мне звезду. И, да, звезду на небе. У меня даже есть все документы, подтверждающие, что я ее владелица. Теперь чувствую себя Маленьким принцем! (улыбается).

Ведущая "Ревизора" на День влюбленных получила звезду Пресс-служба

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Чтобы не распускать сплетни, напомним, что Юлия Панкова в прошлом году вышла замуж. И нет, не за того, кто подарил ей звезду.

Кстати, девушка признается, что именно с мужем почувствовала настоящую романтику в жизни. Ведь он часто балует ее различными путешествиями, кулинарными мастер-классами от известных поваров и цветами.

– Сегодня, в День Валентина, он мне подарил сертификат на отдых с возможностью самостоятельно выбрать страну, – говорит Юля. – Думаю теперь, куда отправиться на уикенд. Как вариант ррассматриваю Венецию.

Для своего мужа Юля подготовила в подарок его любимый десерт – торт “Монастырская изба“.

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