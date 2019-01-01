Орландо Блум сделал татуировку с именем сына: актер не заметил ошибку

43-летний британский актер оконфузился.

Читай также: Сына Синди Кроуфорд раскритиковали в Сети за тату на лице

Орландо Блум допустил ошибку в татуировке с именем сына, и за это актера засмеяли в сети. 43-летний британец похвастался обновой в своем Инстаграм, а его фолловеры нашли ошибку.

Так, известный актер нанес на предплечье имя своего сына Флинна и дату его рождения, написанные азбукой Морзе. Однако мастер пропустил один короткий знак.

Новое тату, сможете угадать, кто? - написал Орландо Блум в публикации.

instagram.com/orlandobloom/

Читай также: Наталка Карпа с мужем окрестили дочь и впервые показали ее лицо

Поклонники предположили, что в тату зашифровано имя его 9-летнего сына Флинна, но среди комментаторов нашелся человек, который действительно знает азбуку Морзе.

“Если код Морзе должен обозначать Флинна, то здесь ошибка“, - написал он.

instagram.com/orlandobloom/

Оказалось, символы на руке Блума означают Ф-Р-И-Н-Н, и для правильного написания ему не хватило одной точки.

Тату-мастер Блума также поделился фотографией своей работы в своем Инстаграм, признав ошибку.

Прекрасное напоминание для Орландо Блума о его сыне, - написал татуировщик. - И да, точка отсутствует, мы это знаем и исправим“.

Ранее стало известно, кто снимется в сериале “Властелин колец“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​