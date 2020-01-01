18 февраля 2020 года Новый канал будет бороться за награду PROMAX Awards Europe 2020.

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Социальный ролик и логотип сериала “Первые ласточки“ попали в шорт-лист двух номинаций – Social responsibility announcement spot и Programme specific logo.

Сериал “Первые ласточки“ – резонансный социальный эксперимент Нового канала. Жесткий, но невероятно честный, он рассказывает о жизни подростков без прикрас. Поднимает острые социальные темы, которые чаще всего принято замалчивать в молодежных сериалах: подростковая депрессия, одиночество, буллинг, непонимание с родителями, сексуальная ориентация, склонность к суициду.

– Подросткам часто просто не с кем поговорить о боли, которую испытывают. Тогда они закрываются. Наш месседж был #немовчи Мы вывели его на другой уровень, – рассказывает маркетинг-директор Нового канала Ольга Балабан. – Связались с “Ла Страда-Украина“, у которых “горячая линия“ для детей и подростков. Они могут позвонить туда и рассказать обо всем, что их беспокоит или угнетает.

"Первые ласточки" Нового канала номинировали на престижную премию Пресс-служба

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После размещения первого эпизода сериала на YouTube “горячая линия“ разрывалась от звонков. Пришлось привлекать дополнительных специалистов. Психологи принимали звонки от подростков всю ночь, до самого утра. Во время трансляции “Первых ласточек“ в эфире Нового канала ежедневно более 600 подростков звонили на Национальную детскую «горячую линию» в поисках помощи. Каждое пятое обращение касалось мыслей подростков о самоубийстве, а в каждом третьем присутствовал косвенный контекст о желании совершить суицид. Поэтому Новый канал решил продлить миссию сериала и выпустил социальный ролик. Чтобы подростки, которых угнетает поставленное на них «клеймо», знали, куда они могут обратиться за помощью.

– Хочу поблагодарить Новый канал и лично шоуранера Евгению Тунику за этот проект, – говорит Алена Кривуляк, директор департамента “горячих линий“ и социальной помощи общественной организации “Ла Страда-Украина“. – Для нас сотрудничество с социально активными и ответственными СМИ – это очень большой шаг. Мы работали с такими медиа, но это было однократно. Сериал “Первые ласточки“ не только продемонстрировал, что у подростков существует много проблем, но и позволил показать ресурс, где дети могут получить помощь.

"Первые ласточки" Нового канала номинировали на престижную премию Пресс-служба

В первой номинации Social responsibility announcement spot Новый канал будет соревноваться с четырьмя роликами датского телеканала TV 2, а также с National geographic. А в номинации Programme specific logo – с RT (Россия), NBC Universal Global Networks (Германия), Creative entertainment brands SWEMEA (VIMN), “Пятница!“ (Россия), TV 2 (Дания).

Премия PROMAX Awards Europe 2020 – одна из самых престижных в мире ТВ-маркетинга. Она утверждена PromaxBDA – международной ассоциацией маркетологов, промоутеров и дизайнеров в сфере развлечений. В шорт-листы попадают только лучшие кейсы ТВ-компаний.

Кстати, в этом году вместе с Мадридом и Прагой Киев станет городом, где пройдет финал PROMAX Awards Europe 2020. Конкурс в сфере телевизионного маркетинга, промо и дизайна будет принимать дивизион “Вещание“ медиахолдинга StarLightMedia.



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