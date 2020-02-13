Меган Маркл впервые показала интервью британскому Vogue - видео

Летом 2019 года жена принца Гарри стала приглашенным редактором главного выпуска популярного глянца.

Минувшим летом герцогиня Сассекская стала приглашенным редактором выпуска журнала Vogue. Спустя время Меган Маркл опубликовала видео с интервью, которое ранее ей запрещали показывать в сети.

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Меган Маркл сама разработала концепцию своего первого Vogue и пригласила к сотрудничеству успешных женщин. Кроме этого, герцогиня охотно дала интервью главному редактору британского глянца Эдварду Эннинфулу. Именно запись этой беседы она и опубликовала на официальной странице в Инстаграм.

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Ролик сняли в Лондоне, когда еще принц Гарри и Меган Маркл представляли монархию. Однако королевский титул отнюдь не повлиял на ход разговора. Кроме этого, в видео представитель глянца похвалил Меган Маркл. По его словам, герцогиня прекрасно справилась со своей работой и создала особый выпуск.

Я никогда не видел ничего подобного. Вы были так внимательны от начала и до конца, – отметил он.

Для обложки Меган Маркл выбрала 15 героинь. Среди них: модели Адво Абоа и Адут Акеч, эко-активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, актрисы Джемма Чан, Сальма Хайек, Джейн Фонда и многие другие. Символично шестнадцатый квадрат для фото она оставила пустым, чтобы каждая читательница журнала могла представить себя на этом месте. Весь выпуск Меган Маркл посвятила сильным женщинам, которые меняют мир.

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Ранее мы писали, что Мадонна предложила герцогам Сассекским пожить в ее квартире.

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