Тимур Мирошниченко рассказал о партнерских родах

Известный телеведущий недавно стал папой во второй раз.

Известный телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о чувствах и переживаниях, которые испытал во время партнерских родов со своей супругой Инной. Напомним, что пара стала родителями во второй раз минувшим летом.

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У известного телеведущего уже есть дочка, а недавно в его семье появился и сын. К волнительному моменту, а именно, появлению малыша на свет, супруги готовились вместе.

Это было решение, к которому мы пришли без дополнительных обсуждений, – признался телеведущий в программе «Зірковий шлях».

Он сказал, что очень боялся пропустить самое главное, но все сложилось наилучшим образом.

Я просто был рядом, много шутил, мы смеялись, поэтому все было хорошо. Когда начались схватки, врач поставил меня так за головой жены, чтобы я держал Инну за плечо. И все произошло на моих глазах. Впечатления были замечательные! Слезы на глазах, радость, сразу хочется взять и подержать малыша, - вспоминает счастливый отец.

Ранее модель Эшли Грэм сообщила о рождении первенца.

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