Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые станет мамой - СМИ

Исполнительница роли Сансы Старк беременна первенцем.

Популярная британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра престолов“, беременна. Об этом пишет Just Jared со ссылкой на источники из близкого окружения актрисы.

Читай также: “Прятали мою грудь“: Звезда “Игры престолов“ рассказала о неприятных моментах на съемках

23-летняя артистка и ее 30-летний супруг, американский актер и участник группы DNCE Джо Джонас впервые станут родителями. Отметим, что пара сыграла свадьбу весной прошлого года.

“Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Пока Софи пытается скрывать беременность свободной одеждой во время их с Джо выходов в свет“, – рассказал инсайдер.

Софи Тернер и Джо Джонас Getty Images

Ранее Софи Тернер призналась, что ее свадьба была на грани срыва.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.