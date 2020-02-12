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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые станет мамой - СМИ

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Исполнительница роли Сансы Старк беременна первенцем.
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые станет мамой - СМИ
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые станет мамой - СМИ
Getty Images

Популярная британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы Старк в сериале “Игра престолов“, беременна. Об этом пишет Just Jared со ссылкой на источники из близкого окружения актрисы.

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23-летняя артистка и ее 30-летний супруг, американский актер и участник группы DNCE Джо Джонас впервые станут родителями. Отметим, что пара сыграла свадьбу весной прошлого года.

“Они пока не хотят об этом объявлять публично, но все родные и друзья уже в курсе и очень рады за них. Пока Софи пытается скрывать беременность свободной одеждой во время их с Джо выходов в свет“, – рассказал инсайдер. 

Софи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
Getty Images

Ранее Софи Тернер призналась, что ее свадьба была на грани срыва.

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Теги: Игра Престолов, Софи Тернер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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