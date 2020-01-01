Валерий Харчишин, Юрко-Yurcash Юрченко и Илья Резников рассказали про любовь

Участники концерта #ПРОЛЮБОВ рассказали, что для них значит любовь.

14 февраля в Киеве состоится большой концерт #ПРОЛЮБОВ. «Друга Ріка», «Скрябін», Yurcash и LETAY споют лучшие хиты о любви, а со сцены и в зале прозвучат искренние признания. Накануне праздника его участники рассказали, что для них значит любовь.

#ПРОЛЮБОВ Пресс-служба

Юрко-Yurcash Юрченко

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Идеальное свидание - это когда вы только вдвоем. Неважно где - на море, в лесу или в космосе. Не люблю людные места: рестораны, кино, «кафе-мароженое». Именно так вы и понимаете, самодостаточна ваша пара или нет, и насколько долго это продлится.

Скорее всего, тайные встречи с девушкой в ​​90-х во время моей безумной популярности - это наиболее романтические свидания в моей жизни. У моего дома на «Демеевской» в ​​те времена почти круглосуточно дежурила стайка поклонниц. Поэтому пробраться в квартиру незамеченным было непросто. Однажды моя девушка осталась в квартире одна, а я поехал на гастроли. После она рассказывала, что из-за двери ей угрожали облить кислотой и сжечь волосы. Кстати, я общаюсь с ней до сих пор. Это моя жена Светлана.

Любовь - это основа всего. Это фундамент мира, который создал Бог. Без любви жизнь не складывается. Это безграничная творческая сила, в том числе, и в музыке - здесь тоже на первом месте любовь, иначе и музыки никакой не было бы.

На концерте #ПРОЛЮБОВ мы с группой «Скрябін» сыграем суперхиты о любви. А еще вас ждут премьеры новых песен и неожиданных дуэтов. Обо всем не расскажем, потому что это сюрприз. «Велкам ту Валентин пати!» - кстати, это фраза из новой песни нового дует Yurcash&LETAY, которую мы впервые представим именно на концерте 14 февраля.

Скрябин Пресс-служба

Илья LETAY Резников

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Для хорошего свидания главное — правильная компания. Если мне хорошо и интересно с человеком, не имеет значения, где мы будем и что будем делать вместе. Хотя правильно организованное свидание — это круто! Я люблю придумывать приятные сюрпризы и радовать жену. И она тоже часто что-то делает для меня.

У меня в жизни было много приятных моментов, связанных со свиданиями. Например, однажды моя будущая жена повезла меня кататься на квадроциклах. Я был с завязанными глазами и не знал, что будет, пока меня не посадили на квадроцикл. Это было весело!

Мне трудно ответить, что такое любовь, я могу лишь немного прикоснуться к ней в своих песнях. Она выражается во множестве мелочей, в больших событиях и поступках. Можно только ответить, есть ли она, и сразу почувствовать, когда ее нет. К счастью, в моей жизни она есть. Думаю, любовь очень важна, она может помочь человеку стать его лучшей версией.

14 февраля мы будем петь песни о любви и презентуем сразу три новые. Мне кажется, этот концерт - хороший повод лишний раз порадовать своего партнера. А если ты одинок - наконец набраться смелости и пригласить кого-то на свидание.

Letay Пресс-служба

Валерий Харчишин, «Друга Ріка»

Никогда не ходите на свидание толпой, даже если это ваши лучшие друзья.

Однажды в юношестве я решил добиться расположения девушки, которая мне нравилась, но не решался ей об этом рассказать, тогда я придумал решить этого вопрос оригинально — притащил с собой на встречу друзей. Я надеялся, что они смогут повлиять на ее решение быть сговорчивее и начать со мной отношения. К слову, это было первое инициированное мной свидание. Все закончились гораздо хуже, чем групповая оргия. Она осталась с друзьями, а мне пришлось возвращаться домой одному.

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Сейчас я уже и не помню, когда в последний раз был на свидании. Я много работаю и часто прихожу домой, когда моя любимая уже спит, а она уходит на работу, когда еще сплю я. Поэтому неожиданная встреча в постели - наше идеальное свидание. Скучно? Возможно. Но неважно, как часто, при каких обстоятельственные и где именно происходит ваше свидание, важно - что заставляет вас бежать навстречу друг к другу.

Краткое знакомство с моей женой на улице длиною в 5 минут - это самое памятное свидание в моей жизни, которое продолжается уже много лет.

14 февраля - отличный повод собраться на вечеринке или на концерте, чтобы оторваться с любимым человеком. В конце концов, музыка, которую вы слушаете, чаще всего - объединяющий фактор. Я не могу представить счастливую пару, у которой нет «своих» песен или даже гимнов их отношений.

Нам, музыкант-авторам, часто приходится идти на сделку с собственной совестью, обнажать чувства и эксплуатировать любовь в своей профессиональной деятельности. Потому нам было достаточно легко выбрать плейлист для концерта #ПРОЛЮБОВ - у нас и нет песен, которые написаны о чем-то еще или не благодаря ей. Будь то «Секрет», «Три Хвилини», «Ангел» или «Монстр» - он же все равно «милый».

Друга ріка Пресс-служба

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