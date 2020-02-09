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Андрей Данилко объяснил, почему он постоянно ходит в кепке

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Уже пятый год подряд артист занимает кресло члена жюри Нацотбора на «Евровидение».
Андрей Данилко
Андрей Данилко
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Украинский артист, шоумен и судья Нацотбора на “Евровидение 2020“ Андрей Данилко рассказал, почему все время появляется в идентичной одежде и не снимает кепку.

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Черная кофта и бейсболка - два несменнных элемента в образе Андрея Данилко. Так, во время первого полуфинала Нацотбора на Евровидение артист ответил, почему он носит столь однотипную одежду.

Как человек, который всегда занят, у меня много этих шапок. Это “спецовка“. Вы же не говорите врачу, почему он всегда в белом. Мне так удобно. Уже даже говорят: “Почему ты оделся как Данилко,
объяснил артист.

Напомним, что в Сети запустили флешмоб в поддержку Андрея Данилко, который покинул Х-Фактор в прямом эфире.

Ранее мы также писали о результатах первого полуфинала Нацотбора на “Евровидение 2020“.

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Теги: Андрей Данилко
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.02.2020, 20:09
Оценка:  0
гость
Без кепки все орут: "Это Верка! Пердючка, неси сюда свои накладные сисяндры!", а многие машут хуями...
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