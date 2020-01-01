Слава Каминская прокомментировала совместный отдых с Павлом Вишняковым
Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая недавно сменила имидж, рассказала, что делала на Бали вместе с Павлом Вишняковым. Об этом говорится в “Світському житті“.
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Певица и актер накануне активно делились в своих Инстаграм яркими снимками с отдыха. Из-за этого паре начали приписывать роман. Слава поспешила опровергла слухи об отношениях и сообщила, что на острове она с актером встретилась совершенно случайно.
Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь, - прокомментировала Каминская.
Ранее Слава Каминская засветилась в джакузи с полуголым мужчиной.
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