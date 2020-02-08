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Елена Зеленская посетила Ватикан: фото

Комментариев: 3
Первая леди сопровождала президента Украины в его поездке.
Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские
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Сегодня, 8 февраля, начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. Вместе со своей женой Еленой Зеленской, глава государства встретился с Папой Франциском. Для аудиенции первая леди выбрала трендовое одеяние в черных цветах.

В сети опубликованы фото, на которых Елена Зеленская запечатлена в сдержанном платье длины миди черного цвета с баско. Ее хрупкую фиругу подчеркнул тонкий кожаный ремешок на талии.

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Волосы первая леди Украины собрала в низкий хвост, а лаконичную прическу дополнила трендовым кружевным обручем. В качестве  украшений она выбрала кольцо и едва заметные серебряные серьги. Завершили аутфит Зеленской туфли-лодочки на каблуке.

 

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Ранее мы публиковали ТОП-5 знаковых вещей Елены Зеленской.

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Теги: Елена Зеленская, Владимир Зеленский
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Комментариев (3)
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wahmurkadurnaya    08.02.2020, 20:16
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
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Путин-Xyйло    08.02.2020, 19:58
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Харош лепить из Зелёнкиных "икону"!
гость  (аноним)  08.02.2020, 19:47
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