Елена Зеленская посетила Ватикан: фото

Первая леди сопровождала президента Украины в его поездке.

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Сегодня, 8 февраля, начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. Вместе со своей женой Еленой Зеленской, глава государства встретился с Папой Франциском. Для аудиенции первая леди выбрала трендовое одеяние в черных цветах.

В сети опубликованы фото, на которых Елена Зеленская запечатлена в сдержанном платье длины миди черного цвета с баско. Ее хрупкую фиругу подчеркнул тонкий кожаный ремешок на талии.

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Волосы первая леди Украины собрала в низкий хвост, а лаконичную прическу дополнила трендовым кружевным обручем. В качестве украшений она выбрала кольцо и едва заметные серебряные серьги. Завершили аутфит Зеленской туфли-лодочки на каблуке.

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Ранее мы публиковали ТОП-5 знаковых вещей Елены Зеленской.

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