Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Макс Барских против серых будней: О чем на самом деле новый клип "Лей, не жалей"

Комментариев: 0
В новом клипе Макс Барских объявляет свою пятницу!
Макс Барских против серых будней: О чем на самом деле новый клип "Лей, не жалей"
Макс Барских против серых будней: О чем на самом деле новый клип "Лей, не жалей"
Пресс-служба

7 февраля, спустя полтора года после презентации клипа «Берега», Макс Барских возвращается с одним из самых масштабных кино-клипов, снятым за последнее время в Украине, видео-манифестом, в котором выступает против социальных суждений и призывает зрителя к свободе самовыражения:

Читай также: Участница “Топ-модели по-украински“ снялась в клипе Макса Барских

Клип «Лей, не жалей» вдохновлён Studio 54, который в своё время был вызовом общественным нормам и шаблонным мироощущениям. Под крышей этого заведения собирались самые яркие звезды и идолы 80-х от Энди Уорхола и Майкла Джексона, Дональда Трампа и Дэвида Боуи до простого посетителя. Путевкой в этот клуб была смелость, яркость и неординарность. 

Пресс-служба

«Лей, не жалей» - это вызов будням, манифест против чужих ханжеских осуждений. Ведь все мы уникальны, в каждом из нас таится яркий и неповторимый мир. Не бойтесь его показывать и никогда не забывайте, кто вы есть, невзирая на возраст, происхождение, цвет кожи, сексуальную ориентацию... И тогда будни превратятся в пятницу, где каждый из вас - самая яркая звезда», - прокомментировал премьеру музыкант. 

Читай также: Макс Барских: “Свою любовь пока не встретил и осознал, что перестал ее искать“

Следуя главной идее клипа, новое видео Барских соткано из кино цитат культовых фильмов с графикой эксцентричных блокбастеров 90-х, которые вдохновляют артиста с самого детства.

Пресс-служба

Для того, чтобы создать праздничную феерию в новой видео работе Макса, Алану Бадоеву понадобилось 40 человек актеров, более 50 костюмов, 200 квадратов декорации, пиротехника, акробатические трюки, пневматические разрушения, 40 часов съемки и бюджет в 180 тысяч долларов.

Ранее Миша Романова рассказала правду о своих отношениях с Максом Барских.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Макс Барских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь