“Ricki Lake”: Победительница "Евровидения" Netta выпустила клип с элементами троллинга

Новый видеосингл победительницы Евровидения Netta "вскрывает" абсурд современной культуры еды.

Победительница Евровидения 2018 - израильтянка, выступавшая на Atlas Weekend и снявшая клип на Позняках в Киеве - презентует новое видео с элементами троллинга.

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Netta - израильская певица-сонграйтер - продолжает увлекательное путешествие в мир современной и экспериментальной поп-музыки. Её эпатажная, дерзкая и одновременно привлекательная личность занимает центральное место в новой песне, что заполнена здоровым духом самоуверенности, чувством юмора и заразительным ритмом.

Новым видеосинглом “Ricki Lake” - буквально изобилующим нездоровой пищей и непочтительно-абсурдистским взглядом на торгашество - Netta шлет свое “любовное послание“ американской культуре.

Пресс-служба

Певица рассказала об источнике вдохновения для создания новой песни:

“Будучи подростком, я смотрела “Шоу Рики Лэйк“ и была очарована всеми теми красочными персонажами, которых она показывала в своем шоу. Это был взгляд на Америку - как на лучшую, так и на худшую из её сторон. Как и гости Рики, мы все жаждем советов, быстрых решений и простых лайфхаков, которые сделали бы нас счастливыми и сняли бы грусть. Новая куртка, новый нос, счастливая еда или уменьшение целлюлита“.

Пресс-служба

Также Netta замечает:

“Ricki Lake“ - как песня, так и человек - это о том, чтобы быть счастливым, слушаться своей интуиции вместо правил общества и танцевать под собственный ритм. Для меня Рики Лэйк всегда была той, чьи, казалось бы, недостатки полюбила Америка. Эта песня и видео - мое несуразное, грязное и сальное почтение ей“.

Напомним, победу на Конкурсе Евровидение благодаря своему хиту “Toy” Netta одержала в 2018.

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2019 год “показал“ нам певицу Netta в менее стандартных ситуациях - как, например, на подиумах модных показов, так и на прогулке с принцем Уильямом во время его визита в Израиль. Её музыка и видео продолжают набирать популярность - на сегодняшний день суммарное число просмотров и прослушиваний превысило отметку в 600 млн.

Ранее сообщалось, что победительница “Евровидения“ Нетта Барзилай впервые показала своего парня.

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