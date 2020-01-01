"Жалі": Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный трек - видео

Популярные украинские исполнительницы Джамала и Alyona Alyona порадовали поклонником еще одним совместным треком. Артистки записали композицию под названием “Жалі“.

Читай также: Alyona Alyona выпустила новый трек “Дикі танці“ - видео

Премьера клипа на свежий хит состоялась в пятницу, 7 февраля, на официальном ютуб-канале Джамалы. Музыку написала Джамала, а над текстом певицы работали с Татьяной Милимко и Владимиром Макаровским.

“Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається! Ідея пісні й мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину - в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її @alyona.alyona.official, оскільки поважаю і люблю її творчість“, - прокомментировала Джамала в своем Инстаграм.