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"Жалі": Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный трек - видео

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В новой композиции украинские артистки спели о сожалениях.
"Жалі": Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный трек - видео
"Жалі": Джамала и Alyona Alyona выпустили второй совместный трек - видео
Скриншот с видео

Популярные украинские исполнительницы Джамала и Alyona Alyona порадовали поклонником еще одним совместным треком. Артистки записали композицию под названием “Жалі“.

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Премьера клипа на свежий хит состоялась в пятницу, 7 февраля, на официальном ютуб-канале Джамалы. Музыку написала Джамала, а над текстом певицы работали с Татьяной Милимко и Владимиром Макаровским.  

“Це пісня про жалі. Всі книги про досягнення успіху, шлях до мрії, які я читала, починаються з думки про те, що важливо не шкодувати про минуле, а рухатися вперед. Жалі, думки про помилки автоматично тягнуть тебе назад. Важливо не зациклюватися на них. Переможець не той, хто весь час виграє, а той, хто ніколи не здається! Ідея пісні й мелодія прийшли до мене дуже швидко, протягом декількох хвилин. В середині композиції мені захотілося додати хіп-хоп частину - в кращих традиціях Кендрика Ламара, душевну й зі змістом. Я запропонувала написати і виконати її @alyona.alyona.official, оскільки поважаю і люблю її творчість“, - прокомментировала Джамала в своем Инстаграм.

Ранее Джамала и Alyona Alyona сняли клип о хейтерстве “Забирай“.

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Теги: Джамала, Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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