Звездному мужчине во время баттла с блондо-бомбой помешали собственные зубы.

Юрий Горбунов рассказал об особенностях своей челюсти Пресс-служба

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С перерывом в десять лет, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов снова пришел в студию шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале, которое выходит по вторникам в 19.00. Вернулся он не только побороться за первенство с девушками, но и проверить свою интуицию. А еще Юрий признается, что он очень соскучился по атмосфере этого шоу.

Пресс-служба

Моя основная цель – классно провести время, – рассказывает телеведущий. – Я посмотрел несколько программ из предыдущего сезона и понял, что здесь главное – хорошо коммуницировать с блондинками и Лесей. Тогда будет прекрасное настроение и интересной игра!

Пресс-служба

Но план Юрия несколько провалился. Ведь он не ожидал, что ему придется баттлиться с блондо-бомбами. А они придумали еще те испытания для телеведущего! Например, блонда Юля предложила звездному мужчине надкусывать яблоки на скорость.

Пресс-служба

Юрий Николаевич, мы же с вами коллеги – ведущие свадеб и корпоративов, – начала знакомство с шоуменом Юля. – Обычно просим людей на празднике участвовать в конкурсах, а сегодня я предлагаю нам побороться за первенство. Будем надкусывать яблоки, висящие на шампурах.

Пресс-служба

Видимо, Юля не только проводит этот конкурс, но и сама тренируется. Очень уж ловко и быстро она грызла яблоки.

Девушка-акула, – так Юрий назвал блондинку.

Пресс-служба

А свой проигрыш оправдал тем, что у мужчин несколько иное строение челюсти. Именно поэтому им трудно надкусывать яблоки.

Пресс-служба

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала шикарный ремонт.

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