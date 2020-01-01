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Мама Каменских рассказала, как начался ее роман с мужем

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История любви родителей певицы Насти Каменских.
Мама Каменских рассказала, как начался ее роман с мужем
Мама Каменских рассказала, как начался ее роман с мужем
instagram.com/lida.kamenskux

Мама популярной украинской исполнительницы Насти Каменских рассказала, как познакомилась с мужем, Алексеем Жмуром. Откровенное признание она сделала в программе “Життя відомих людей“.

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Так, по словам Лидии, она впервые встретила будущего мужа, когда пришла в хор имени Веревки. Алексей, который старше на 16 лет, тогда работал руководителем того самого хора. 

Как призналась Каменских-старшая, она и ее возлюбленный долго скрывали роман так, как Алексей на тот момент был женат. О любовных отношениях пары знала только лучшая подруга Лидии, украинская певица Алла Кудлай.

“Ситуация была бы некрасивая. И прошло уже сколько лет. 5 или 6. Алексей Иосифович говорит: “Мадам, с вами можно идти в разведку. Потому что ни одна живая душа в хоре не знала, что мы с Лидкой встречаемся“, - вспомнила Алла Кудлай. 

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Влюбленные перестали скрывать чувства только после развода Алексея. В 1987 году у них родился единственный ребенок - Настя. После рождения дочери Лидия решила уйти из хора и посвятить свою жизнь семье.

Ранее сообщалось, что мама и крестная Насти Каменских спели дуэтом.

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Теги: Лидия Каменских, Алла Кудлай, Настя Каменских, Життя відомих людей
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Источник: Ivоna bigmir)net

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