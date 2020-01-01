Артистка презентовала романтическую песню ко Дню Валентина.

Таисия Повалий представляет новую песню на украинском языке "Дай менi любов" Пресс-служба

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Сегодня, 6 февраля 2020, Таисия Повалий презентовала выход новой музыкальной работы "Дай мне любовь", премьера видео клипа которого запланирована 14 февраля, а сам трек уже можно услышать на всех цифровых площадках.



Ранее Таисия Повалий сообщала, что в данной видео работе решила выйти за рамки предварительно созданного стиля творчества, и сейчас это отражается как в музыкальном продукте, так и в самой видео работе.

Таисия Повалий представляет новую песню на украинском языке "Дай менi любов" Пресс-служба

В будущем клипе Таисия Повалий появится в совершенно новых для зрителя и слушателя образах. Это будут смелые решения, яркая картинка и огранка современной съемочной тенденции.

Таисия Повалий представляет новую песню на украинском языке "Дай менi любов" Пресс-служба



Наступает время, когда есть желание сделать что-то неординарное для себя! Хотя, я всегда была готова к эксперименту, сегодня это удалось особенно ярко! Новое звучание, новый образ, новое настроение в музыке и видео работах - комментирует премьеру трека и будущий выход клипа Таисия Повалий.

Ранее мы писали, что Таисия Повалий показала новорожденного внука.

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