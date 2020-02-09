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"Голос країни-10": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн

Спецтема: ТВ и телешоу
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Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни-10".
"Голос країни-10": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн
"Голос країни-10": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 9 февраля,  на канале 1+1 выйдет четвертый выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“.  Зрители увидят продолжение этапа слепых прослушиваний.

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В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

По результатам предыдущих трех выпусков проекта прошли следующие конкурсанты: 

  • Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева.
  • Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова.
  • Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх. 
  • Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов.

Смотрите, чем будет удивлять четвертый выпуск “Голосу країни-10“ 9.02.2020:

Как прошел третий выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Голос країни-10
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Источник: Ivоna bigmir)net

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