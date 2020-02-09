Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни-10".

"Голос країни-10": где и когда смотреть четвертый выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 9 февраля, на канале 1+1 выйдет четвертый выпуск юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“. Зрители увидят продолжение этапа слепых прослушиваний.

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В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

По результатам предыдущих трех выпусков проекта прошли следующие конкурсанты:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева.

Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис, Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова.

Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков, Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова. Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх.

Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая, Виталий Окс, Ольга Баландюх. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли, Руслан Опанасенко, Владислав Семенов.

Смотрите, чем будет удивлять четвертый выпуск “Голосу країни-10“ 9.02.2020:

Как прошел третий выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

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