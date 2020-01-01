Участница нацотбора спела о пути к мечте и записала яркий клип.

KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали видео на конкурсную песню для Евровидения 2020 пресс-служба

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Певица и бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) представила песню, с которой она будет бороться за право представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение 2020.

Песня 99 – это личная истории певицы, которая на самом деле близка всем.

KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали видео на конкурсную песню для Евровидения 2020 пресс-служба

Часто на пути встречаются падения, но если ты упал один раз, то у тебя есть еще 99 причин подняться и идти дальше к своей мечте, – говорит KRUTЬ.

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Именно путь к своей цели был показан в анимированном видео на песню. Автором видео стала Мария Оз (@dukhovnoe_litso).

В видео показано героиню – протитип певицы, которая преодолевает препятствия на пути к своей мечте, к большой сцене. На первых кадрах мы видим, что играть на бандуре героине не удастся, потому что на ней нет ни одной струны. На своем пути певица встретила много людей, вдохновляющих вещей и животных, которые помогли ей собрать 65 струн, чтобы бандура и голос KRUTЬ зазвучали на всю Европу и весь мир.

KRUTЬ и Духовное Лицо презентовали видео на конкурсную песню для Евровидения 2020 пресс-служба

Идея видео в том, что нужно любить и помогать, дарить тепло и все вернётся вдвойне, – рассказывает Мария Оз.

KRUTЬ выступит в первом полуфинале национального отбора Евровидения 2020 под номером 4.

Ранее мы писали, что участники нацотбора на Евровидение Cloudless рассказали: “Украина может задавать тренды“.

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