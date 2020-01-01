PIANOБОЙ стал дояром коровы в селе под Киевом - видео

Дмитрий Шуров попробовал себя в новом амплуа.

В соцсетях появились видео, как известный исполнитель Pianoбой Дмитрий Шуров в фирменном жилете кондуктора продает билеты в троллейбусе. Пользователи сразу начали тролить: Шуров будет рекламировать Киевпастранс, дела настолько плохи, что певец подрабатывает кондуктором и так далее. Сегодня Pianoбой наконец дал официальное объяснение на своей странице в фб:

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“Готовясь к концерту в“ Дворце Спорта “8 марта, я задумался над тем, что народ знает, чем я занимаюсь: ходит на концерты, следит в соцсетях и СМИ. А я мало знаю, чем живет и занимается народ. Поэтому, вместо поездки на Бали, я решил январский отпуск провести, работая в настоящих работах, на которых работают тысячи украинцев. Что из этого получилось - смотрите в комик-хоррор сериалити “Pianoбой идет в народ“. В первой серии мне выпала судьба стать дояром коровы. Не стреляйте в пианиста, он доит, как умеет! LOVE, PEACE, MILK“, - сообщил музыкант.

Напомним, ранее Pianoboy признался, что бросил курить из-за тяжелой болезни.

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