В США умер 103-летний голливудский актер Кирк Дуглас

О смерти легендарного актера сообщил его сын Майкл Дуглас.

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В среду, 5 февраля, на 104-м году жизни умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас. О смерти артиста сообщил его сын, 75-летний актер Майкл Дуглас на своих страницах в Facebook и Instagram.

С огромной печалью я и мои братья объявляем о том, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 года. Для мира он был легендой, актером из золотого века кино, жившим в его золотые годы, гуманитарным деятелем, чья приверженность справедливости и причины, по которым он верил, устанавливают стандарт для всех нас. Но для меня и моих братьев Джоэла и Питера он был просто папой, для Кэтрин - замечательным свекром, для его внуков и правнуков - их любящим дедом, и для его жены Анны - замечательным мужем. Жизнь Кирка была хорошо прожита, и он оставил наследие в кино, которое сохранится для будущих поколений, и историю известного филантропа, который работал, чтобы помочь общественности и принести мир на планету. Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в последний день его рождения и которые всегда будут оставаться правдой. Папа, я люблю тебя так сильно, и я так горжусь тем, что я твой сын“, - написал Майкл Дуглас.

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Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года. Артист активно занялся актерской карьерой после армии в средине 1940-х годов. А уже в начале 1950-х стал одним из ведущих актеров Голливуда. Самые известные работы Дугласа-старшего: “Спартак“, “Семь дней в мае“, “Горит ли Париж?“, “Крутые ребята“, “Ярость“ и “Жажда жизни“.

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В 1996 году Кирка наградили почетным “Оскаром“ за за выдающийся вклад в развитие киноискусства“. Кроме того, актер трижды был номинантом на эту престижнуюю кинопремию в 1949, 1952 и 1956 годах.

Напомним, ранее жена Майкла Дугласа, Кэтрин Зета-Джонс показала своих родителей.

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