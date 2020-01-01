Нацотбор на "Евровидение 2020": CLOUDLESS презентовали клип "Drown Me Down"

Олег Борщевский снял клип для группы CLOUDLESS на песню-конкурсанта нацотбора Евровидения 2020.

Видеоряд к песне Drown Me Down полон аллегорий на хрупкий и непрерывный современный мир. Как чувствует себя в таком мире человек? Группа предлагает зрителям самим ответить на этот вопрос, увидев видео.

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Группа CLOUDLESS представил клип на сингл Drown Me Down, с которым будет участвовать в национальном отборе песенного конкурса Евровидение 2020. Процесс съемки видео курировал известный украинский режиссер Олег Борщевский (“DZIDZIO Контрабас“, “Закохані в Київ“, “Німфа“, Арсен Мирзоян, Без Обмежень, Бумбокс и другие).

Маша Минт

Видеоряд к песне Drown Me Down в аллегорической форме отображает идею о том, что современный мир быстро меняется. С большой скоростью формируются новые парадигмы, появляются новые ценности и отвергаются старые, рушатся идеалы, подвергаются сомнению глубокие чувства, на передний план выходят новые и часто размытые смыслы. Сегодня человек перегружен потоком свежей информации, его мозг переполнен правилами, мнениями. Зачастую он уже с трудом отличает истинное от ложного. Порой мы просто не успеваем за тем, как меняется мир.

“Несмотря на жизненные трудности, никто не имеет права указывать, что и как нам делать. Не существует “правды в последней инстанции”. Это песня-призыв: никогда не сдавайся! Воплощаемые в клипе образы - ключи, которые открывают значительно более глубокие смыслы. Дождитесь релиза и поймете все сами“, - поделились историей клипа участники CLOUDLESS.

Маша Минт

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Музыканты быстро нашли взаимопонимание с режиссером, поэтому на съемочной площадке царила слаженная атмосфера творчества. Съемки длились 14 часов, за которые 13 актеров и 3 участника группы и 14 человек съемочной команды сыграли 25 сцен.

“Съемки клипа можно сравнить с авторскими короткометражными фильмами. Конечно, полнометражное кино занимает больше времени и подготовки, однако клип - возможность в краткой форме передать идею, которая созвучна с мировосприятием музыкантов и режиссера. Легче всего работать с музыкантами, которые знают, чего хотят. Знают, кто они, как хотят самовыражаться и к чему стремятся“, - рассказал режиссер Drown Me Down Олег Борщевский.

Напомним, что уже 8 февраля под номером “6” CLOUDLESS будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2020.

Список всех участников Нацотбора Украины на “Евровидение 2020“ здесь.

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