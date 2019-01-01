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Памела Андерсон объявила о расставании с мужем спустя 12 дней после свадьбы

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Актриса Памела Андерсон и продюссер Джон Питерс решили пожить отдельно.
Памела Андерсон объявила о расставании с мужем спустя 12 дней после свадьбы
Памела Андерсон объявила о расставании с мужем спустя 12 дней после свадьбы
Getty Images

В понедельник, 20 января, в СМИ появилась информация, что американская актриса и модель Памела Андерсон в пятый раз вышла замуж. Ее избранником стал кинопродюсер Джон Питерс. Однако, уже через 12 дней звезда сериала “Спасатели Малибу сообщила о расставании с мужем.

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Так, 52-летняя Андерсон в официальном заявлении изданию The Hollywood Reporter рассказала, что она и ее 74-летний возлюбленный решили пожить отдельно, чтобы понять, чего они хотят от жизни. Кроме того, звезда рассекретила, что официальной свадьбы не было, потому что процесс оформления свидетельства о браке был отложен на некоторое время.

“Я была тронута теплым приемом Джона и нашего союза. Мы были бы очень благодарны за вашу поддержку, так как мы решили пожить отдельно некоторое время, чтобы переоценить то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс. Учитывая эту универсальную правду, мы взаимно решили отложить оформление нашего свидетельства о браке и поверить в это. Спасибо за уважение нашей частной жизни“, - сообщила Памела.

instagram.com/pamelaanderson

Ранее Памела Андерсон показала редкое фото сыновей-красавцев.

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Теги: Памела Андерсон, Джон Питерс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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