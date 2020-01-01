Голливудская актриса подарила мужу еще одну дочь.

Милла Йовович и Пол Андерсон в третий раз стали родителями - фото Getty Images

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Милла Йовович в третий раз стала мамой. 44-летная артистка и ее 54-летний муж, режиссер Пол Андерсон стали родителями еще одной девочки.

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О пополнении в семье первой сообщила старшая дочь Миллы и Пола, 12-летняя Эва Габо на своей странице в Инстаграм. Девочка опубликовала семейное фото из роддома. На снимке Йовович держит новорожденную малышку на руках, а возле нее позируют Пол, Эва Габо и средняя дочь звездной пары - 4-летняя Дашиэл Иден.

В описании к счастливой фотографии Эва Габо рассекретила имя второй сестры. Малышку назвали Озиан.

“Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Озиан! Мы тебя любим!!!“, - говорится в подписи к снимку.

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Ранее Милла Йовович показала, как выглядела на последних неделях беременности.

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