Артистка идет на нацотбор с англоязычным треком VEGAN.

"Движемся в ногу со временем": Jerry Heil представила песню на Евровидение-2020 instagram.com/thejerryheil

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Певица Jerry Heil представила трек для национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020. В Сети Jerry Heil опубликовала lyric-видео на англоязычный попсингл VEGAN.

По словам артистки, песня призвана развенчать некоторые мифы об украинцах и рассказать мировой общественности, что мы не просто актуальны, современны и толерантны, но и способны задавать свои тренды.

Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов и многие из них неправда! Мы стильные, мы открыты, мы толерантны и мы таки движемся в ногу со временем! В этом и идея моего трека и номера на Евровидении, - поделилась Jerry Heil.

Артистка отметила, что написала песню специально для участия в песенном конкурсе за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE объявили, что 2020 официально признан годом вегана.

На сцене нацотбора Jerry Heil появится 8 февраля, она выйдет на сцену второй.

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Ранее Jerry Heil уже рассказывала о своей конкурсной песне, высмеивая самый распространенный миф о веганах.

Бытует мнение среди многих людей“ традиционного “питания (напоминаю, что я еще два года назад спокойно ела мясо, более того, я из семьи мясников), что веганы агрессивны: нападают на людей, которые едят мясные блюда, с аргументами о вегетарианстве, которых никто не спрашивал. Не знаю ... я таких не видела. Был также другой случай, когда продавец веганских сладостей (обратите на это внимание) в моем городе рассказывал мне, что человек - хищник. И я действительно не спрашивала, а просто хотела сыроедническую конфету, - отметила Jerry Heil.

Ранее мы писали, что стало известно, кто стал участниками нацотбора на Евровидение.

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