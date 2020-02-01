Актер ушел из жизни в возрасте 81 год.

Умер актер Алан Харрис, сыгравший три роли в "Звездных войнах" twitter.com/starwarstuff

В Великобритании умер известный актер Алан Харрис. Артист ушел из жизни в возрасте 81 год. Об смерти Харриса сообщает портал Syfy Wire со ссылкой на менеджера актерп Закери Макгинниса.

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В публикации отмечается, что в 2018 году в Алана диагностировали рак легких. Именно онкологическое заболевание стало причиной смерти знаменитости.

Алан Харрис родился 28 мая 1938 года в Лондоне. Прежде чем начать актерскую карьеру, мужчина работал моделью. Актер сыграл эпизодические роли в трех фильмах киносаги “Звездные войны“: наемного убийцу по имени Босск, штурмовика Галактической империи и члена эскорта Леи.

Ранее сообщалось, что умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в “Звездных войнах“.

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