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Умер актер Алан Харрис, сыгравший три роли в "Звездных войнах"

Комментариев: 1
Актер ушел из жизни в возрасте 81 год.
Умер актер Алан Харрис, сыгравший три роли в "Звездных войнах"
Умер актер Алан Харрис, сыгравший три роли в "Звездных войнах"
twitter.com/starwarstuff

В Великобритании умер известный актер Алан Харрис. Артист ушел из жизни в возрасте 81 год. Об смерти Харриса сообщает портал Syfy Wire со ссылкой на менеджера актерп Закери Макгинниса.

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В публикации отмечается, что в 2018 году в Алана диагностировали рак легких. Именно онкологическое заболевание стало причиной смерти знаменитости.

Алан Харрис родился 28 мая 1938 года в Лондоне. Прежде чем начать актерскую карьеру, мужчина работал моделью. Актер сыграл эпизодические роли в трех фильмах киносаги “Звездные войны“: наемного убийцу по имени Босск, штурмовика Галактической империи и члена эскорта Леи.

Ранее сообщалось, что умер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в “Звездных войнах“.

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Теги: Алан Харрис, Звездные войны, умер
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  01.02.2020, 15:22
Оценка:  -1
pусский
Я тоже пёрнул.
SEMPENTY    01.02.2020, 16:27
Оценка:  -1
SEMPENTY
Пойди постирай портки...
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