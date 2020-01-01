Стало известно, сколько сезонов будет в сериале "Корона"

Создатель сериала "Корона" рассказал, когда закроют проект и кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне.

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Популярный исторический сериал о жизни королевы Великобритании Елизаветы II “Корона“ закроют после пятого сезона. Об этом сообщил создатель и сценарист проекта Питер Морган, пишет The Hollywood Reporter.

“Вначале я представлял, что “Корона“ будет идти в течение шести сезонов, но теперь, когда мы начали работу над сюжетами для пятого сезона, мне стало ясно, что это идеальное время и место для остановки. Я благодарен Netflix и Sony за поддержку меня в этом решении“, - заявил Морган.

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Кроме того, стало известно, кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне. Как сообщает издание, нынешняя исполнительница главной роли Оливия Колман “передаст эстафету“ известной британской актрисе Имельде Стонтон. Напомним, что в первых двух сезонах роль королевы играла Клэр Фой.

“Мне очень нравилось смотреть “Корону“ с самого начала. Как актриса, я была рада видеть, как Клэр Фой и Оливия Колман внесли что-то особенное и уникальное в сценарии Питера Моргана. Для меня большая честь присоединиться к такой исключительной творческой команде и довести “Корону“ до ее завершения“, - прокомментировала Стонтон.

Имельда Стонтон Getty Images

Ранее сообщалось, что Елизавета II лишила герцогов Сассекских еще одной королевской привилегии.

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