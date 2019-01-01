Продюсеры "Оскара 2020" опубликовали третью часть списка звезд, которые будут вручат статуэтки.

"Оскар 2020": Названы имена еще 11-ти звезд, которые будут награждать победителей Getty Images

Уже в следующее воскресенье, 9 февраля, в Лос-Анджелесе в театре Долби пройдет 92-я церемония награждения кинопремии “Оскар 2020“, во время которой Американская академия кинематографических искусств и наук назовет имена победителей в 24 номинациях.

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В этом году мероприятие вновь пройдет без ведущего, поэтому организаторы премии решили привлечь к участию в церемонии награждения огромное количество звезд. Так, первые имена презентеров “Оскара 2020“, которые будут вручать победителям статуэтки, были названы 21 января. Ими стали лауреаты прошлогодней премии Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

Через неделю, 29 января, этот список пополнился еще 11 именами звезд. Награждать победителей также будут такие актеры: Зази Битц, Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Минди Калинг, Джулия Луи-Дрейфус, Лин-Мануэль Миранда, Энтони Рамос, Марк Руффало, Келли Мари Тран и Кристен Уиг.

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А в четверг, 30 января продюсеры “Оскара 2020“ Линетт Хауэлл Тейлор и Стефани Аллен опубликовали третью часть списка знаменитостей, которые будут награждать победителей премии. Так, список пополнился такими кинозвездами:

Киану Ривз

Пенелопа Крус

Шайя ЛаБаф

Джеймс Корден

Сигурни Уивер

Дайан Китон

Стив Мартин

Майа Рудольф

Бени Фельдштейн

Джордж Маккэй

Зак Готтзаген

Посмотреть список всех номинантов на “Оскар 2020“ можно здесь.

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