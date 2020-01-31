Илон Маск выпустил танцевальный трек "Don't Doubt ur Vibe" - видео

Американский предприниматель презентовал свой первый хит.

Известный американский предприниматель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск порадовал фанатов новой музыкальной работой. Знаменитость сам написал и исполнил композицию “Don't Doubt ur Vibe“ (“Не сомневайся в своих эмоциях“).

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Первый танцевальный трек изобретателя был записан в стиле электронной музыки (EDM). Презентация хита состоялась в пятницу, 31 января, на платформе SoundCloud.

Напомним, ранее Илон Маск записал свою первую рэп-композицию об убитой горилле.

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