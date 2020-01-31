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Илон Маск выпустил танцевальный трек "Don't Doubt ur Vibe" - видео

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Американский предприниматель презентовал свой первый хит.
Илон Маск выпустил танцевальный трек "Don't Doubt ur Vibe" - видео
Илон Маск выпустил танцевальный трек "Don't Doubt ur Vibe" - видео
Getty Images

Известный американский предприниматель, генеральный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск порадовал фанатов новой музыкальной работой. Знаменитость сам написал и исполнил композицию “Don't Doubt ur Vibe“ (“Не сомневайся в своих эмоциях“).

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Первый танцевальный трек изобретателя был записан в стиле электронной музыки (EDM). Презентация хита состоялась в пятницу, 31 января, на платформе SoundCloud. 

Напомним, ранее Илон Маск записал свою первую рэп-композицию об убитой горилле.

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Теги: Илон Маск
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Petya    31.01.2020, 17:59
Оценка:  +1
Petya
Ща Рогозин выступит с официальным заявлением что роскосмос пишет музыку гораздо лучьше
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