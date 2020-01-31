Одну из участниц модельного реалити можно будет увидеть в клипе "Лей, не жалей".

Читай также: Від пацанки до панянки: что известно об участницах

Участница третьего сезона модельного реалити Нового канала Амина Досимбаева снялась в клипе популярного музыканта

Новому каналу Амина рассказала, что происходило на съемочной площадке, и какая ей досталась роль в музыкальном видео украинского артиста:

– Мне очень повезло, я попала в клип Макса Барских на песню “Лей, не жалей“, – делится впечатлениями модель. – Это было невероятно – стать частью огромной команды, работать с таким крутым артистом. Я наслаждалась каждым моментом. Во главе масштабной съемки стоял Алан Бадоев, и я ощутила вживую, какая же бешенная энергетика у этого человека.

– Моя роль в этом клипе – не ключевая, я была лишь частью большой команды актеров, но все равно ощущала всю атмосферу съемок и старалась вжиться в роль. Моя сцена пусть остается секретом, могу только сказать, что она стала для меня вызовом, чтобы раскрепоститься и преодолеть барьеры. Ждите клип, и все увидите сами!



Участница "Топ-модели по-украински" снялась в клипе Макса Барских пресс-служба

Амина призналась, что при первой встрече с Максом Барских она очень боялась к нему подойти:

– Очень волновалась, когда впервые встретила Макса, ведь до этого видела его лишь на экранах, а там мы были на одной съемочной площадке, в метре друг от друга. Сперва боялась даже подойти, но потом мы все-таки познакомились. Я счастлива! В жизни он такой же, каким я себе его представляла: яркий, крутой чувак с приятной энергетикой. До сих пор вспоминаю с приятной улыбкой, как оказалась там, на съемках клипа одного из моих любимых артистов, где каждая деталь имеет свой смысл, где ты находишься среди стольких талантливых людей. Вся эта обстановка меня безумно вдохновляла. Я благодарна жизни за такие моменты.

Читай также: #Загублені: раскрываем секрет хештега “Від пацанки до панянки“

Премьера клипа Макса Барских “Лей, не жалей“ запланирована на 7 февраля. А пока вы можете поддержать Амину в голосовании за участниц реалити “Супер Топ-модель по-украински“, второй этап которого начался на сайте Нового канала 24 января.

Ранее мы писали, кто стал дворецким в новом сезоне “Від пацанки до панянки“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.