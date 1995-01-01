День рождения Джастина Тимберлейка: ТОП-10 самых известных хитов именинника

31 января Джастину Тимберлейку исполняется 39 лет.

Сегодня, 31 января, известный американский исполнитель, актер и продюсер Джастин Тимберлейк отмечает 39-й день рождения.

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Первые шаги в музыкальной карьере артист сделал на проекте Star Search. Позже он выступал в детском шоу “Клуб Микки Мауса“. После окончания шоу в 1995 году Джастин стал участником новой музыкальной группы’N Sync.

В 2002 году Тимберлейк начал сольную карьеру. Сейчас на его счету 5 студийных альбомов и множество номинаций и наград премий BRIT Awards, “Грэмми“ и MTV Video Music Awards.

Кроме того, артист построил успешную актерскую карьеру. На сегодняшний день Тимберлейк снялся в более 20-ти фильмах.

В честь дня рождения Джастина Тимберлейка Ivona предлагает вспомнить самые известные композиции именинника.

SexyBack (при участии Тимбалэнда)

My Love

What Goes Around... Comes Around

Cry Me a River

Mirrors

Rock your body

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Can't stop the feeling

4 Minutes (при участии Мадонны и Тимбалэнда)

Rehab (при участии Рианны)

Love, Sex, Magic (при участии Сиары)

Напомним, ранее Джастин Тимберлейк извинился перед женой и прокомментировал слухи о романе.

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