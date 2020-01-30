Гимнастка вспомнила историю, которая произошла на соревнованиях .

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За кулисами шоу Нового канала “СуперИнтуиция“ олимпийская чемпионка рассказала о том, как проигнорировала свое шестое чувство и пострадала из-за этого.

Анна Ризатдинова уверена, что предчувствиям стоит доверять, особенно если на кону – собственное здоровье. Звезда спорта поделилась личной историей из своей профессиональной карьеры.

Не прислушалась к интуиции: Анна Ризатдинова получила серьезную травму пресс-служба

– В жизни интуиция мне помогала, но я не всегда к ней прислушивалась, – поделилась Анна. – А стоило бы. Особенно она развита у нас, женщин. Помню, был такой случай, когда я сердцем чувствовала, что мне не следовало ехать на одни соревнования. Не хотела этого, просила разрешения у тренеров не выступать. Но все равно поехала. В итоге на этих состязаниях получила серьезную травму. То есть, я оказалась права – не нужно было выступать. Все-таки есть в нашей жизни предчувствия, к которым нужно прислушиваться.

К слову, соперником Анны на шоу был Владимир Остапчук. Также “прокачать“ свое шестое чувство в этом сезоне “СуперИнтуиции“ смогли Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменских, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов и многие другие суперзвезды!

“СуперИнтуиция“ – с 26 февраля на Новом канале.

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