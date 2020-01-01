В клипе можно увидеть Национальную библиотеку имени Вернадского и недостроенный Дарницкий вокзал.

Британский рэпер Zayn снял клип в Киеве - видео Скриншот с видео

Еще одна зарубежная знаменитость решила снять видеоклип в столице Украины. Британский рэпер Зейн Малик (Zayn) после длительного перерыва представил новый сингл “Flame“.

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Новый трек был записан совместно с поп-соул-исполнителем Jungleboi и голландским диджеем R3HAB. Видео на композицию музыканты сняли в Киеве на территории Национальной библиотеки имени Вернадского и недостроенного Дарницкого вокзала. Режиссером клипа выступил известный клипмейкер Фрэнк Борин.

Ранее британский рэпер Stormzy снял клип столице Украины.

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