"Голос країни-10": Смотреть третий выпуск онлайн

Узнайте, чем удивлял третий выпуск юбилейного сезона вокального шоу "Голос країни-10".

"Голос країни-10": Где и когда смотреть третий выпуск онлайн instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 2 февраля, в эфире телеканала 1+1 показали продолжение этапа слепых прослушиваний юбилейного десятого сезона вокального проекта “Голос країни“.

Читай также: Победитель “Голосу країни“ Иван Ганзера попал в аварию: Подробности ДТП

В этом году за лучших вокалистов страны борются пять судей: Тина Кароль, Дан Балан, MONATIK и Потап, который разделил судейское кресло со своей супругой Настей Каменских.

Новый выпуск шоу запомнился зрителям выступлениями участника известной в начале 2000-х группы “4 короля“ Евгения Анишко, жены украинского хип-хоп исполнителя VovaZIL'Vova Ульяны Малыняк, студента из Китая Сюй Чуань Юна, который перепел Вакарчука, и вокалистки из Казахстана Индиры Эдильбаевой. Из 13-ти участников третьего эфира в следующий этап “Голосу країни-10“ прошли 10 конкурсантов.

Итак, по итогам второго выпуска к командам судей присоединились следующие участники:

Команда Dan Balan: Евгений Анишко, Чуань Юнь Сюй, Индира Эдильбаева.

​

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

Команда ПТП и NK: Екатерина Степура, Анна Боршовская, Руслана Калашникова.

​

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

Команда Тины Кароль: Виталий Окс, Ольга Баландюх.

​

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

Команда MONATIK: Руслан Опанасенко, Владислав Семенов.

​

instagram.com/goloskrainy_official

instagram.com/goloskrainy_official

А по итогам предыдущих двух выпусков “Голосу країни-10“ в проекте также примут участие:

Команда Dan Balan: Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис.

Василиса Старшова, Назар Яцишин, Кристина Карабанова, Сергей Клейнис. Команда ПТП и NK: Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков.

Анастасия Картвелишвили, Карина Балашова, Ерлан Баибазаров, Егор Шагаков. Команда Тины Кароль: Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая.

Даниэль Салем, Ольга Мельник, Дарья Петрожицкая. Команда MONATIK: Александр Календа, Сергей Роман, Елизавета Криворучко, Сергей Асафатов, Марко Квитка, Лида Ли.

Полное видео третьего выпуска “Голосу країни-10“ от 2.02.2020:

Как прошел второй выпуск юбилейного десятого сезона шоу “Голос країни“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.